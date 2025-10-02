ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਹਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੇਠ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
Published : October 2, 2025 at 2:53 PM IST
ਜਕਾਰਤਾ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਦੋਆਰਜੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 91 ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲ ਖੋਜੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
Rescuers search for 59 people trapped under collapsed Indonesian school.— AFP News Agency (@AFP) October 2, 2025
Part of the multi-storey boarding school on the main island of Java suddenly gave way on Monday as students gathered for afternoon prayershttps://t.co/jU2u8x7Bkt pic.twitter.com/MhACIRO3oC
'ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ'
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (BNPB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Desperate parents on Wednesday demanded Indonesian rescuers speed up efforts to find dozens of children missing in a collapsed school, with officials detecting signs of life under the rubble.— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2025
An estimated 91 people are believed to be in the ruins of the multi-storey school… pic.twitter.com/RYQEsE5KKT
'ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ'
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੋਏ ਅਤੇ ਖਾਈ ਖੋਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ'
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਢਹਿ ਗਈ।