ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : October 4, 2025 at 1:42 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਜਪਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਾਚੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਰਾਸ-ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੀਰੋ ਕੋਇਜ਼ੂਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਨੀਚਿਰੋ ਕੋਇਜ਼ੂਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਤਾਕਾਇਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੰਡਿਤ ਹਨ।
'ਜਪਾਨੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ'
ਐਲਡੀਪੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ - ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ - ਐਲਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 295 ਐਲਡੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਪਾਨੀ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ'
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। LDP, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
'ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ'
ਐਲਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧਮ-ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਕੋਮੀਤੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮੱਧਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਮੱਧਮ ਰੂੜੀਵਾਦੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ।
'ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ'
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਘੁਟਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ, ਤਾਕਾਇਚੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਮਾਸਾ ਹਯਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੁ ਮੋਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਕਾਯੁਕੀ ਕੋਬਾਯਾਸ਼ੀ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ। (AP)