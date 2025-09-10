ETV Bharat / international

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯਾਰੋਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 19 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 10, 2025 at 12:17 PM IST

ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸਨ।

ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੋਲਿਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "ਰੋਕਥਾਮ" ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਗਲਾਈਡ ਬੰਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯਾਰੋਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਡੋਨੇਟਸਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਵਦਿਮ ਫਿਲਾਸ਼ਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਾਰੋਵਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੇਨਾਡੀ ਟਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੱਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਟਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੋਵਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ," ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ20 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮੌਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

TAGGED:

