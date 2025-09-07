ਰੂਸ ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Published : September 7, 2025 at 7:28 PM IST
ਕੀਵ: ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯੂਰੀ ਇਹਨਾਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ 13 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦਾਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 747 ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 37 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 56 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ।
ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 15 ਜ਼ਖਮੀ
ਰੂਸ ਦੇ ਕੀਵ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧੂੰਆਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੈਮੂਰ ਤਾਕਾਚੇਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੀਵ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਟਾਲੀ ਕਲਿਟਸਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸਵੀਆਟੋਸ਼ਿੰਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਡਾਰਨਿਤਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ।