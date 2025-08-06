Essay Contest 2025

ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ - HYDRO PLANTS

ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਡੋਸਨਿਕਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਨੀਕਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (AFP)
By AFP

Published : August 6, 2025 at 4:59 PM IST

ਗੇਵਗੇਲੀਆ: ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਕੋਜ਼ੁਫ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਡੋਸਨਿਕਾ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਮਰੀਨਾ ਟੋਮੋਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਡੋਸਨਿਕਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ," ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਡੋਸਨਿਕਾ ਨੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਰੋਨੇਚਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਵਾਚ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,800 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਸਨਿਕਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ 'ਲੁਪਤ' ਨਦੀ

ਮਾਊਂਟ ਕੋਜ਼ੁਫ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਡੋਸਨਿਕਾ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਰਿਲ ਰੁਜ਼ੀਨੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

65 ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ੀਨੋਵ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਡੋਸਨਿਕਾ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ "ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਟੇਟ ਆਡਿਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਯੂਰੋਨੇਚਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਵਾਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 90 ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 2050 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ-ਨਿਰਭਰ ਅਲਬਾਨੀਆ ਡਰੀਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

