ETV Bharat / international

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 3 ਦੀ ਮੌਤ - PROTEST IN INDONESIA

ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

indonesia protests
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read

ਜਕਾਰਤਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ): ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਕਾਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।

21 ਸਾਲਾ ਅਫਾਨ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 21 ਸਾਲਾ ਅਫਾਨ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।"

ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਕਾਰਤਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ): ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਕਾਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।

21 ਸਾਲਾ ਅਫਾਨ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 21 ਸਾਲਾ ਅਫਾਨ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।"

ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਨੀਆਵਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾINDONESIA PROTEST NEWSINDONESIA DRIVER DEATHINDONESIA PROTESTSPROTEST IN INDONESIA

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.