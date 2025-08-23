ETV Bharat / international

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ - US AMBASSADOR TO INDIA

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 3:38 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਜੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਅਮਰੀਕਾ-ਫਸਟ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਸਰਜੀਓ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਗੋਰ ਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਸਰਜੀਓ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਰਜੀਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਰਜੀਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧਾਈਆਂ, ਸਰਜੀਓ!'

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ 11 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਏਰਿਕ ਗਾਰਸੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕੇਨੇਥ ਜਸਟਰ ਸਨ। ਗਾਰਸੇਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਚਾਰਜ ਡੀ'ਅਫੇਅਰਜ਼ ਜੋਰਗਨ ਕੇ. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗਾਰਸੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

