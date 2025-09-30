ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Shutdown! ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਨਖਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Shutdown! ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਨਖਾਹ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2025 at 10:23 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2019) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਟਡਾਊਨ?

ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਲਾਭ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਨਿਰੀਖਣ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ - ਉੱਚ ਸਦਨ - ਵਿੱਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ। ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (CDC) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ, CDC ਅਤੇ NIH ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, FDA ਦੇ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ CDC ਦੇ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ?

  • ਨਵੰਬਰ 1981 - 2
  • ਸਤੰਬਰ 1982 - 1
  • ਦਸੰਬਰ 1982 - 3
  • ਨਵੰਬਰ 1983 - 3
  • ਸਤੰਬਰ 1984 - 2
  • ਅਕਤੂਬਰ 1984 - 1
  • ਅਕਤੂਬਰ 1986 - 1
  • ਦਸੰਬਰ 1987 - 1
  • ਅਕਤੂਬਰ 1990 - 3
  • ਨਵੰਬਰ 1995 - 5
  • ਦਸੰਬਰ 1995
  • ਸਤੰਬਰ 2013 - 16
  • ਜਨਵਰੀ 2018 - 3
  • ਫਰਵਰੀ 2018 - 1
  • ਦਸੰਬਰ 2018 - 35

