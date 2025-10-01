ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ 6.9 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ, 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੋਗੋ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 90,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Published : October 1, 2025 at 10:26 AM IST
ਮਨੀਲਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 6.9 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਏਐਫਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਰੇ ਕੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੋਗੋ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (10 ਮੀਲ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 90,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਡਾਮਲਟ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਮਫਲਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾਨਬੰਤਯਾਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਪਾਮੇਲਾ ਬਾਰੀਕੁਆਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੋਗੋ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਰੀਕੁਆਟਰੋ ਨੇ ਡੀਜ਼ੈਡਐਮਐਮ ਰੇਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫਿਲੀਪੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵੋਲਕੇਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੀਸਮੌਲੋਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬੂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲੇਇਟ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰਨ ਵਿੱਚ ਤੱਟਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਟੇਰੇਸੀਟੋ ਬਾਕੋਲਕੋਲ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲੀਪੀਨ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 27 ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫ਼ਤ-ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ "ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ" 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.2 ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।