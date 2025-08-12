ETV Bharat / international

ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ, 'ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ' ਗਰਮੀ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ - IRAQ POWER CUT

ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

People in Iraq troubled by power cuts, record-breaking heat wreaks havoc
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ (AFP)
author img

By AFP

Published : August 12, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read

ਹਿਲਾ: ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ" ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ"। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ "6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ" ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ।

ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਉੱਤਰੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਧੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਯਸਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਰਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵਿਗੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮੀਰ ਅਲ-ਜਬੇਰੀ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ" ਹਨ। ਉਸਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ "ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ "ਹਰੀ ਪੱਟੀ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ "ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।" ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਰਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਖਾ ਹੈ

"ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ," 44 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਦਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਕਰੀਟ-ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਹੈਦਰ ਅੱਬਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲ-ਕਾਸਿਮ ਕਸਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੂਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ (ਉੱਚਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ, "52 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 55,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 28,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਹਿਲਾ: ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ" ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ"। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ "6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ" ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ।

ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਉੱਤਰੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਧੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਯਸਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਰਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵਿਗੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮੀਰ ਅਲ-ਜਬੇਰੀ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ" ਹਨ। ਉਸਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ "ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ "ਹਰੀ ਪੱਟੀ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ "ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।" ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਰਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਖਾ ਹੈ

"ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ," 44 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਦਰ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਕਰੀਟ-ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਹੈਦਰ ਅੱਬਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲ-ਕਾਸਿਮ ਕਸਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੂਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਨਾ (ਉੱਚਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ, "52 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 55,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 28,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PEOPLE IN IRAQ TROUBLED POWER CUTSIRAQ TROUBLED POWER CUTSIRAQ RECORD BREAKING HEATIRAQ WEATHERIRAQ POWER CUT

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.