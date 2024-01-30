ਅਬੇਈ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਮੌਤ

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By ETV Bharat Punjabi Desk

Published : Jan 30, 2024, 11:26 AM IST

Pakistani peacekeeper killed in attack by armed group in Abyei

UN mission in Sudan: ਅਬੇਈ (UNISFA) ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ - UNMISS ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 169 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬੇਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੇਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ - UNISFA - ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਨਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬੇਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਵਾਰਾਪ ਰਾਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ "ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਤ" ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਡੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟੇਰੇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਬੇਈ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਯੂਨੀਸਫਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੰਕਾ ਅਤੇ ਨੂਏਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

UNISFA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UNISFA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, "ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ UNISFA ਬੇਸ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।" ਯੂਨੀਸਫਾ ਦੇ 2,587 ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 571 ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (UNMISS) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 169 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

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