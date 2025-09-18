ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਥ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

major defense deal
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਥ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਿਆਧ: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

'ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰਿਆਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।"

'ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ'

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਿਆਧ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਡੀਲ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਿਕ ਫਾਤਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।

'ਅਰਬ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਤਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰਬ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬਪਾਕਿਸਤਾਨDEFENSE DEALPAKISTANMAJOR DEFENSE DEAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ,ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.