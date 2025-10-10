ETV Bharat / international

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ-ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

PAKISTAN AIRSTRIKES ON KABUL
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (File IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਬੁਲ: ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਪੂਰਬੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 8 ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ; ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਿਫ਼ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠੱਗ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਠੱਗ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਮਾਰ/ਠੱਗ ਫੌਜ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।"

ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ: "ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਾਬੁਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।" ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਡਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TENSIONS IN AFGHANISTANAIR STRIKES IN AFGHANISTANPAKISTAN AFGHANISTAN TENSIONSPAKISTAN AIRSTRIKES ON KABUL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ? ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.