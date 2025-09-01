ETV Bharat / international

SCO ਸਮੇਲਨ 'ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

Pahalgam attack openly condemned at SCO summit, Shahbaz Sharif ignored by forgen deligates in china
SCO ਸ਼ਿਖਰ ਸਮੇਲਨ 'ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 11:57 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

SCO summit,
SCO ਸ਼ਿਖਰ ਸਮੇਲਨ 'ਚ ਛਾ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (ANI)

ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।

Pahalgam attack openly condemned
ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ (ANI)

SCO ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Pahalgam attack
SCO ਸ਼ਿਖਰ ਸਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ (ANI)

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ' ਥੀਮ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ SCO ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੋਰਮ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3-5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ SCO ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫੋਰਮ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21-22 ਮਈ 2025) ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICWA) ਵਿਖੇ SCO ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

SCO ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ SCO ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀਓ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਐਸਸੀਓ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।

Pahalgam attack openly condemned
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ (ANI)

ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਸਸੀਓ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਸੀ ਲਾਭ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

