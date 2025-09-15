ETV Bharat / international

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ'

ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

rape of British Sikh woman
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (IANS File)
ਲੰਡਨ: ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ "ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਡਵੈਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਿਮ ਮੈਡਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲੋਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ"।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਧਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ "ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ" ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ

ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ' "ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ'। "ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ"। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕਦਰਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਓਲਡਬਰੀ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੀੜਤ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਨ।"

ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮੈਥਵਿਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਨਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ" ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

"ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ "ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ "ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਥਵਿਕ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ" ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

