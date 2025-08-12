ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਸ ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ, 28, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ-ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬੂ ਸਲਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਖਾਲਦੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕ ਕੇ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ "ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ" ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਕੇਹ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੌਫਲ ਅਤੇ ਮੋਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਲ-ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੈੱਲ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਰਾਕੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਮਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 2006 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸ਼ਰੀਫ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ 22 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ, ਕਾਜਾ ਕੈਲਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪੰਜ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਸੀਪੀਜੇ) ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇ" ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ "ਨਮੂਨੇ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸੀਪੀਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋਡੀ ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲੜਾਕੂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ "ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਨਸ ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ "ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਿਆ। ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਹਟ" ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਲ-ਮਾਵਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਜੇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਹਮਾਸ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61,499 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਐਫਪੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ 2023 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,219 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।