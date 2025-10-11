ETV Bharat / international

ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

'ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ' (ANI/AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2025 at 7:18 AM IST

ਕਰਾਕਸ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਚਾਡੋ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

'ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ'

ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

'ਸਾਰੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ!-ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ,ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ

'ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ'

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਰਵੇਈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਰਗੇਨ ਵਾਟਨੇ ਫ੍ਰਿਡਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ'

ਫ੍ਰਾਈਡਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਐਡਮੰਡੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ (ਜੋ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"

