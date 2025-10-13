ETV Bharat / international

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ 3 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨਮਾਨ

ਤਿੰਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 13, 2025 at 4:54 PM IST

ਸਟਾਕਹੋਮ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੋਏਲ ਮੋਕਿਰ, ਫਿਲਿਪ ਐਘਿਓਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਹਾਵਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਕਿਰ ਨੌਰਥਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਐਘਿਓਨ ਕਾਲਜ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਾਵਿਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਨ।

ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਕਿਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਉਤਪੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ

ਐਘਿਓਨ ਅਤੇ ਹਾਵਿਟ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1992 ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗਣਿਤਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹੈਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੀਏ।"

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਡੈਰੋਨ ਏਸੀਮੋਗਲੂ, ਸਾਈਮਨ ਜੌਹਨਸਨ, ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਏ. ਰੌਬਿਨਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਵੀਡਨ ਪੁਰਸਕਾਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ 1968 ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

