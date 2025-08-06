ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਲੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੇਲੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚੀਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ-ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ।"
India should not be buying oil from Russia. But China, an adversary and the number one buyer of Russian and Iranian oil, got a 90-day tariff pause. Don’t give China a pass and burn a relationship with a strong ally like India.— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 5, 2025
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ
ਹੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 25% ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਦਬਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਸ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।" ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।