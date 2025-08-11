ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ "ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ" ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 22 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ "ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਂਪਾਂ" ਅਤੇ ਮੁਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਪ, ਜੋ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ" ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਸ ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਮੀ ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
"ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ "ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ" ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ" ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਥਨ" ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ "ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੰਚ ਸੀ ਪਰ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ "ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ: "ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮਾਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ" ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ "ਭੀਖ" ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ" ਕਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ "ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ" ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ "ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ" ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। "ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ," ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜਾਸਿੰਘਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕ ਕੇ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਏਆਰਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 117 ਬਾਲਗ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 61,400 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਇਸਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।