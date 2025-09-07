ETV Bharat / international

ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ, 'ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਸਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ

ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਜੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

India Russia trade
ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੋਟ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ/ਮਾਲੀਆ ਲਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ X ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਕਵਾਸ'
ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ "ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਸਬੰਦੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ-ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ,ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ

'ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ'

ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ।

'ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ'
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ/ਮਾਲੀਆ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਨਵਾਰੋ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਲਈ ਲਾਂਡ੍ਰੋਮੈਟ', 'ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ'

ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਵਪਾਰਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋELON MUSKNAVARRO COMMENTSINDIA RUSSIA TRADE

