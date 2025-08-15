ETV Bharat / international

Explainer: ਕੀ ਹੈ NATO ? ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ USA ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ, ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ - NATO

ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (NATO) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

NATO North Atlantic Treaty Organisation
ਕੀ ਹੈ NATO ? ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ USA ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ, ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 3:03 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾਟੋ (NATO) ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (North Atlantic Treaty Organisation) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਟੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

USSR ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਦੇ ਵੀ NATO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (USSR) ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 1991 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ 15 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NATO North Atlantic Treaty Organisation
ਕੀ ਹੈ NATO? (ETV Bharat)

ਟੁੱਟੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2009 ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਨਲੈਂਡ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਧੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਟੋ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ-

  1. ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਰੂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਸਕੋ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  2. ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਟੋ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  3. ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੂਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  4. ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੂਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਨਾਟੋ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  5. ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ: ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
  6. ਛੇਵਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਸੋਵੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਨਾਟੋ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਸੋਵੋ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।

ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਜੋ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅੱਜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

NATO North Atlantic Treaty Organisation
ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ NATO ? (ETV Bharat)

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਛਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾ ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਸ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।

1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

NATO North Atlantic Treaty Organisation
NATO ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ ? (ETV Bharat)

ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ

ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।

1955 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ

ਨਾਟੋ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭੰਗ

1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ, ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਗੋਰਬਾਚੇਵ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ 15 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰੂਸ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਛੇੜਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਣੇ 15 ਦੇਸ਼

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਬੇਲਾਰੂਸ (ਹੁਣ ਬੇਲਾਰੂਸ), ਜਾਰਜੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ (ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ), ਲਾਤਵੀਆ, ਰੂਸ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਮੋਲਡੋਵਾ (ਮੋਲਡੋਵ), ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੂਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਟੋ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ

ਨਾਟੋ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਨਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ...

  1. ਸਾਰੇ 32 ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਟੋ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2. NATO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੂਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।
  3. NATO ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. NATO ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਟੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
  5. NATO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 11% ਹਿੱਸਾ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ NATO ਰੂਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

