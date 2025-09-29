ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਚਰਚ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

CHURCH SHOOTING IN MICHIGAN
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਚਰਚ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ (AP)
Published : September 29, 2025 at 9:11 AM IST

ਮਿਸ਼ੀਗਨ (ਅਮਰੀਕਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

'ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ'

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਲੈਂਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਫ਼ ਲੈਟਰ-ਡੇ ਸੇਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।'

, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।'- ਵਿਲੀਅਮ ਰੇਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ

MULTIPLE DEAD
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ (AP)

'ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ'

ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਵਿਟਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ।"

ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਊਥਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਲਮਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮੀਲ (48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

MULTIPLE DEAD
'ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਲੋਕ' (AP)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਭੀੜ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਯੂਐਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਓਕ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਾਊਥਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ'

ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ, 23 ਸਾਲਾ ਰੌਬਿਨ ਵੈਸਟਮੈਨ, ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

