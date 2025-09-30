ETV Bharat / international

ਯਮਨ 'ਚ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜੇ ਚਾਲਕ

ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ "ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ"।

Missile attack on cargo ship off Yemen
ਯਮਨ 'ਚ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੁਬਈ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਚ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮਲਾਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਹਮਲਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ

ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਪਲੀਥੌਫ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ "ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 19 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਫੋਰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸਪਾਈਡਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ "ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ"। ਇਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਰੂਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਿਬੂਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ

ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ ਦਾ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਵਾਗ੍ਰਾਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ।

ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੌਥੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੌਥੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧATTACK ON CARGO MISSILEATTACK MISSILE ON CARGO SHIPCARGO SHIP YAMENCARGO SHIP OFF YEMEN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.