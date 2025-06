ETV Bharat / international

ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ, ਅਸਿਹਨਸ਼ੀਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ - FIRST EXTREME HEAT WAVE IN US

ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ, ਅਸਿਹਨਸ਼ੀਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ ( (AFP) )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 24, 2025 at 3:13 PM IST 3 Min Read