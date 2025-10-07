ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
Published : October 7, 2025 at 3:58 PM IST
ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਰਵਾਹ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ
ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਮਰਵਾਹ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੇਟਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਤੁੰਗ ਦੇ ਦਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ।
12 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ
12 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮਸਤੁੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਨੇ ਛੇ ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੋਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਚਾਰ ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 33 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 354 ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਬਲੋਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।