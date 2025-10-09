ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਇੱਕ ਨੋਟ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ

ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ।" ਰੂਬੀਓ, ਜੋ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ।

ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ "ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ" ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 'ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ,' ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ... ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ... ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ...।"

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ... ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 61 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।" ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2023, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67,183 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 169,841 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,139 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

