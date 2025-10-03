ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਹੂਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ।
Published : October 3, 2025 at 7:44 AM IST
ਲੰਡਨ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ, ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੰਪਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀਟਨ ਪਾਰਕ ਹਿਬਰੂ ਕਲੀਸਿਯਾ ਸਿਨਾਗੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਪਲਾਟੋ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ" ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਭੀੜ ਰਹੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ "ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ" ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।