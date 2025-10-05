ETV Bharat / international

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਇਆ 6.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

EARTHQUAKE IN JAPAN
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ) (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 5, 2025 at 7:55 AM IST

ਟੋਕੀਓ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ (ਐਨਸੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 6.0 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਐਨਸੀਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੋਂਸ਼ੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਭੂਚਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਚਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਖੇਤਰ, ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਟਾਪੂ ਅਕਸਰ ਘੱਟ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦਾ ਨੋਟੋ ਭੂਚਾਲ, 2011 ਦਾ ਤੋਹੋਕੂ ਭੂਚਾਲ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ 2004 ਦਾ ਚੂਏਤਸੂ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ 1995 ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈਨਸ਼ਿਨ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਿੰਡੋ ਪੈਮਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਰਕੈਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪੈਮਾਨੇ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿਡੂ ਪੈਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਕਰੋਸਿਜ਼ਮਿਕ ਸਕੇਲ (EMS) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਡੋ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਧਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰਡੋ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਡੋ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਫਰਨੀਚਰ, ਕੰਧ ਟਾਈਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

