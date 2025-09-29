ETV Bharat / international

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਯਮਨ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਗ਼ੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ ਹਨ।

PAKISTANI LPG TANKER
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ((ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ))
September 29, 2025 at 10:59 AM IST

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਵੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਇੱਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਡੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਊਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਗ਼ੀ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦਾਗੇ ਹਨ।

ਨਕਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਹਾਊਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਊਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੂਥੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਮਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।"

ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਖੁਰਮ ਆਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOI) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਨਵੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

