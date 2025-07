ETV Bharat / international

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ - LONDON PLANE CRASH

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ( (X @JohnCremeansX )

ਲੰਡਨ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਾਊਥਐਂਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਸ਼ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਐਥਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਾ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਊਥਐਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਲੇਲੀਸਟੈਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਸ਼

