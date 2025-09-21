ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਜੈਨ ਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਪੇਰੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਨ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : September 21, 2025 at 8:58 PM IST
ਲੀਮਾ: ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ, ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਜੀ ਦੇ ਬੈਨਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੇਰੂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵਾਂਗ, ਮਾਹੌਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਨਾ ਬੋਲੁਆਰਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 20 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਰੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।
"ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਟੋਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ।