ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2025 at 12:28 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ TikTok ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। TikTok ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ TikTok ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ TikTok ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ Truth Social 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ! ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ! ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ!"

ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ TikTok ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ TikTok ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।'

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ, ਮੈਂ TikTok ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।' ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਕੋਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ TikTok ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕ ByteDance ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ TikTok 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁਝ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

