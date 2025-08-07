Essay Contest 2025

ਘਾਤਕ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਲੋਕ - UGANDA GARBAGE

ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਿਲ ਆਫ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

LANDFILL COLLAPSE
ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੋਂ (AFP)
By AFP

Published : August 7, 2025 at 1:37 PM IST

ਕੰਪਾਲਾ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੰਪਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈਂਡਫਿਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਮਾਹਲ ਨਾਨਸਾਂਬਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਉਖਾੜ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 31 ਸਾਲਾ ਨਾਨਸਾਂਬਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਕਿਟੇਜ਼ੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਢਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਨਸਾਂਬਾ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕਿਟੇਜ਼ੀ ਕੰਪਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਹੈ, ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,500 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੂੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ, ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ ਢਹਿਣ ਨਾਲ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕੰਪਾਲਾ ਦੀ ਮੇਕੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਵਾਨ ਬਾਮਵੇਯਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਟੇਜ਼ੀ ਢਹਿਣ "ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਲੈਂਡਫਿਲ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਮੀਟਰ (98 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਝਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਮਵੇਯਾਨਾ ਨੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ?

ਲੈਂਡਫਿਲ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਮਵੇਯਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 233 ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆ ਨਾਨਯੋਂਗੋ ਦਾ ਘਰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

29 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਦੀਆ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਗੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਯੋਂਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨਾਨਸੰਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਨਸਾਂਬਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਆ ਗਏ ਹਨ।"

NFA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਲਡਨ ਵਾਲੁਕਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਲਦੀ (ਅਤੇ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।" ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਮਵੇਯਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।"

ਲੈਂਡਫਿਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

