ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਮ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ, ਜਾਣੋ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ - KIM JONG UN

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ (Photo- AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 28, 2025 at 5:09 PM IST

ਬੀਜਿੰਗ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਮ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 26 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂਗ ਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ "ਚੀਨ ਦੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਮ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ, ਪੁਤਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਮ ਨੇ ਸ਼ੀ, ਪੁਤਿਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਨ ਜੇ-ਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 97% ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1.2% ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ ਮਯੁੰਗ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਡੀਮਿਲੀਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡੀਮਿਲੀਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਨਨਮੇਨ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

  1. ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ
  2. ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ
  3. ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਰਾਜਾ ਨੋਰੋਡੋਮ ਸਿਹਾਮੋਨੀ
  4. ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਓਂਗ ਕੁਓਂਗ
  5. ਲਾਓ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲਾਓ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੋਂਗਲੌਨ ਸਿਸੋਲਿਥ
  6. ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ
  7. ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ
  8. ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਖਨਾ ਖੁਰੇਲਸੁਖ
  9. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ
  10. ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ
  11. ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ
  12. ਕਜ਼ਾਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ-ਜੋਮਾਰਟ ਟੋਕਾਯੇਵ
  13. ਉਜ਼ਬੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ
  14. ਤਾਜਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੋਮਾਲੀ ਰਹਿਮੋਨ
  15. ਕਿਰਗਿਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਦਿਰ ਜਾਪਾਰੋਵ
  16. ਤੁਰਕਮੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਬਰਦੀਮੁਹਾਮੇਦੋਵ
  17. ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸੈਂਕੋ
  18. ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲਹਾਮ ਅਲੀਯੇਵ
  19. ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲ ਪਸ਼ੀਨਯਾਨ
  20. ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ
  21. ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਨਿਸ ਸਾਸੋ ਨਗੁਏਸੋ
  22. ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਸਨ ਮਨੰਗਾਗਵਾ
  23. ਸਰਬੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੇਕਸੈਂਡਰ ਵੁਚਿਕ
  24. ਸਲੋਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬਰਟ ਫਿਕੋ
  25. ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਗੁਏਲ ਡਿਆਜ਼-ਕੈਨਲ
  26. ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਟਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਟਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

