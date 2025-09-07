ETV Bharat / international

ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ

ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ (AP)
Published : September 7, 2025 at 5:18 PM IST

ਟੋਕੀਓ: ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ NHK ਪਬਲਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

'ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ'

ਇਸ਼ੀਬਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। NHK ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ਼ੀਬਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

'ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ'

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ੀਬਾ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 248 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੀਰੋ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਹਿਦੇ ਸੁਗਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਲਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

