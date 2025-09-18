ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਕਤਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਲ-ਉਦੀਦ ਬੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : September 18, 2025 at 7:26 PM IST
ਦੁਬਈ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਹਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਤਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਤਰ ਦੇ ਅਲ ਉਦੀਦ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ।
"ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ," ਸਿਧਾਰਥ ਕੌਸ਼ਲ, ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ (ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ।"
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਕਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ "ਓਵਰ-ਦੀ-ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ" ਹਮਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।"
ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਖਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ।
ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਰਮੀਨਲ ਹਾਈ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਏਰੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ THAAD, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਹਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ।
ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ, ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ।
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਮਰੱਥ, ਹਵਾਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਅਤੇ IS02 ਰਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸਟੈਂਡਆਫ" ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਲਬੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਿਡਲਬਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਹਰ ਜੈਫਰੀ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪੈਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਵਾਰਹੈੱਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (1,240 ਮੀਲ) ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਦੀ ਦੂਰੀ 1,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (1,055 ਮੀਲ) ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਵਾਰਹੈੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਪਾਊਂਡ) TNT।"