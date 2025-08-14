ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਹਮਲਾਵਰ" ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਇਯਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ "ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ," ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਇਸਮਾਈਲ ਅਲ-ਥਵਾਬਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਝੁਲਸ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਤੀ" ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਲ ਅਲ-ਹਾਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 51 ਸਾਲਾ ਸਬਾ ਫੱਤੂਮ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਧਮਾਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤਾਲ ਅਲ-ਹਾਵਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।"
46 ਸਾਲਾ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ, ਜੋ ਜ਼ੀਤੁਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕ ਜ਼ੀਤੁਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤਾਲ ਅਲ-ਹਾਵਾ ਵਿੱਚ "ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ" ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਸਲ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਏਐਫਪੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ੈਤੁਨ ਅਤੇ ਅਸਕੁਲਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ, ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਫਿਦਾ ਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।" ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਮਿਸਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਹਮਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਸਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ" ਲਈ ਕਾਹਿਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਪਾਇਲਟ ਗਾਈ ਪੋਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਮਾਸ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 235 ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 106 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ "ਇਜਾਜ਼ਤ" ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ i24NEWS ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,219 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ 251 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 61,722 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।