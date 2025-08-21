ETV Bharat / international

ਹਮਾਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ (AP)
Published : August 21, 2025 at 12:06 PM IST

ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60,000 ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਾਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ" ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਹਾਈ, ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ" ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ "ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ" ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਅਨੀਸ ਡਾਲੌਲ, 64, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ "ਜ਼ੀਤੁਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਆਖਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ", ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ "ਵਧਦੇ" ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ "ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ", ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ "ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਕੈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ 10 ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ 18 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸੰਖੇਪ ਜੰਗਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ 251 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 49 ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ "ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ" ਹੈ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ "ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗਾ।"

ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ "ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਏਐਫਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਐਫਪੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 10 ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,219 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।

ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 62,122 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ "ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ" ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ।

