ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ
ਈਰਾਨ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 4, 2025 at 6:47 PM IST
ਦੁਬਈ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੁਜ਼ੇਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰਮਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁਜ਼ੇਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਪੱਧਰੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਈਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਓਸਲੋ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਈਰਾਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਰੋਮੰਡ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਹਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।