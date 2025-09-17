ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਾਰੂਸ-ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਾਰੂਸ-ਰੂਸ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸ-ਬੇਲਾਰੂਸ ਜ਼ਾਪਾਡ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
By AFP
Published : September 17, 2025 at 1:14 PM IST
ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਪਾਡ (ਪੱਛਮੀ) ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 100,000 ਫੌਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਨਾਟੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੰਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7,000 ਫੌਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਪਾਡ 2025 ਰਣਨੀਤਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100,000 ਫੌਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।" ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਸੀ-ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰਸਾ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਪਾਡ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ "ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ" ਹੈ।
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ, ਸੁਵਾਲਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰੈਂਟਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜ਼ੀਰਕੋਨ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਨੇਵਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਾਪਾਡ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਪਾਡ ਦੇ 2021 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200,000 ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।