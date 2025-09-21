ETV Bharat / international

Explainer: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 6,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ?

H1B visa affect India
H1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 1:54 PM IST

5 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 3,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 100,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਮਾਲਕ H-100,000 ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $1,500 ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਫੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਵਧੀ ਹੋਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70% H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11-12% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

TCS, Infosys, Wipro, ਅਤੇ HCL ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ

ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਸੱਟ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 85,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਈ 65,000 ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈਟੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਵਿੱਚ, 191,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 207,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ/ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

