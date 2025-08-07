ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਹੁਣ 86 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
94 ਸਾਲਾ ਮਿਨੋਰੂ ਸੁਜ਼ੂਟੋ ਨੇ ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ "10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।" "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ (ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ) ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।" 6 ਅਗਸਤ, 1945 ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 140,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਬੰਬ ਵਿੱਚ 70,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਾਜ਼ੂਮੀ ਮਾਤਸੁਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ" ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਹੋਨ ਹਿਡਾਨਕਯੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ - ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀ-29 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।
ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਜਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਯੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" 74 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਜ਼ੂਓ ਮਿਯੋਸ਼ੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ "ਗਲਤੀ" ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਜ਼ੂਮੀ ਨਕਾਮਿਤਸੁ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹੋਨ ਹਿਡੈਂਕਯੋ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ "ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੌਦਾ" ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ" ਅਤੇ "ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ! ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ" ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
79 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਸੇਈ ਮੀਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ "ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਵੈਟੀਕਨ ਵਿਖੇ, ਪੋਪ ਲੀਓ XIV ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ "ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 'ਤੇ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਾਤਸੁਈ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।