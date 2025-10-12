ETV Bharat / international

ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

Heavy rains in North america
ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 41 ਮੌਤਾਂ (X-@SEMAR México)
October 12, 2025

ਪੋਜ਼ਾ ਰੀਕਾ: ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਜ ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਜ ਕਵੇਰੇਟਾਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 32 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਡਾਲਗੋ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ 90 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41

ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 41 ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 540 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (21 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਮੀਂਹ ਪਿਆ।

ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਿਡਾਲਗੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 150 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੁਏਬਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 42 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 27 ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਪੋਜ਼ਾ ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 55 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਕਵੇਰੇਟਾਰੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 320,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਪ੍ਰਿਸਿਲਾ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇਨ ਰੇਮੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ।

