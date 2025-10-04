ETV Bharat / international

ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਸ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰ ਵੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Trump peace deal
ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 4, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗਾਜ਼ਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਮਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ'

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ'

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਮਾਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਖ਼ਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ), ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

, "7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਸ ਦੇ 'ਸਿਪਾਹੀ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ,ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਮਾਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!" ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, 3,000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ (6) ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।"

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕੋਲ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMPTRUMP GAZA PEACE PLANਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਹਮਾਸTRUMP PEACE DEAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ, ਜਾਣੋ

ਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼ਕਰ ਯੋਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.