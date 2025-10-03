ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਬੰਦ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

FRANCE SHUTS DOWN
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਬੰਦ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ANI)
Published : October 3, 2025 at 2:49 PM IST

ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FRANCE SHUTS DOWN
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ Shuts down (ANI)

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ


ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਬਜਟ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਬਜਟ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

FRANCE SHUTS DOWN
ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਬੰਦ (ANI)

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ


ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਜੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਫੀ ਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

SHUTS DOWN
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ (ANI)

'ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਸਮਰਥਨ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 85,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ SNCF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।


