ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਜ਼ਖਮੀ

ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਲੇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

MISSISSIPPI SCHOOL SHOOTING
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ (@RT_com)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਿਸੀਸਿਪੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਲੇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਕਸਨ ਤੋਂ 120 ਮੀਲ (190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੇਲੈਂਡ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਰਿਕ ਸਿਮੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 4,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਲੇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨਾਈਟਲਾਈਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 12 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 43 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਸਕੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਮੋਰਹਾਊਸ ਕਾਲਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 14 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL SHOOTING USASHOOTING INCIDENTGUN VIOLENCEਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀMISSISSIPPI SCHOOL SHOOTING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਾਣ ਲਓ

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.