ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ'। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਟੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗ੍ਰਾਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਨੀਰ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। "ਜਦੋਂ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਟੈਂਪਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ," ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਬੰਧ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸੂਟ 'ਚ ਹੈ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ
"ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਠਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,"। ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ 'ਤਣਾਅ ਪ੍ਰੀਖਿਆ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।