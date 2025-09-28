ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
Published : September 28, 2025 at 3:44 PM IST
ਨੈਨਟੇਰੇ (ਫਰਾਂਸ): ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2007 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਕਰਨਲ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਰੀਨ ਲੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।