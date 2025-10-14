ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 64 ਮੌਤਾਂ, 65 ਲਾਪਤਾ
ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ।
By AFP
Published : October 14, 2025 at 2:45 PM IST
ਪੋਜ਼ਾ ਰੀਕਾ (ਮੈਕਸੀਕੋ): ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ। 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੌਰਾ ਵੇਲਾਜ਼ਕੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼, ਹਿਡਾਲਗੋ ਅਤੇ ਪੁਏਬਲਾ ਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
43 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਕੱਲੇ ਹਿਡਾਲਗੋ ਵਿੱਚ, 43 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿਡਾਲਗੋ ਰਾਜ ਦੇ ਟੇਨਾਂਗੋ ਡੇ ਡੋਰੀਆ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਲੱਭਣਗੇ। 35 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੋਜ਼ਾ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ... ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਨਾਂਗੋ ਡੀ ਡੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਸੜਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਕਸਬੇ ਐਲ ਟੈਕਸਮੇ ਦੇ 63 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ "ਫਸ ਗਿਆ " ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ, ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਵੇਰਾਕਰੂਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ।" ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ-ਡਿਊਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।